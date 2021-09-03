Проживающие в Эстонии граждане РФ смогут вакцинироваться от COVID-19 в Псковской области

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Постоянно проживающие в Эстонии граждане РФ смогут сделать прививку от COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Таллине.

"Согласно полученной от администрации Псковской области информации для граждан России, постоянно проживающих на территории Эстонии, имеется возможность пройти вакцинацию от COVID-19 на территории Псковской области", – говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что вакцинация может производиться как в групповой форме, так и в индивидуальной при обращении гражданина в выбранную им медицинскую организацию государственной формы собственности. При этом, если у гражданина РФ нет полиса ОМС и страхового свидетельства пенсионного фонда, это не является преградой для проведения вакцинации.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку сотрудника своего посольства из России.