В Эстонии избрали нового президента

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Парламент Эстонии избрал директора национального музея страны Алара Кариса новым президентом. Об этом сообщает RT.
Во втором туре голосования за Кариса, который являлся единственным кандидатом, отдали 72 голоса из 68 необходимых. До этого в первом туре ему не хватило пяти голосов.
Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В период с 2003 по 2012 год он поочередно занимал должности ректоров в разных вузах страны, а в 2017 году был назначен директором Эстонского национального музея.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет переизбираться на предстоящих выборах. Вместе с тем она отметила, что считает своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армина Лашета будущим канцлером ФРГ.
Меркель подчеркнула, что высоко ценит личные качества Лашета, в том числе "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".
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