Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром

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Президент Армении Армен Саркисян назначил выдвинутого фракцией "Гражданский договор" Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"На основе статьи 149 Конституции Армении назначить Никола Пашиняна премьер-министром", – говорится в документе.

Согласно конституции Армении, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. При внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия его первой сессии.

Ранее стало известно, что партия Пашиняна побеждает на парламентских выборах в Армении. После подсчета бюллетеней 100% участков партия Пашиняна набрала 53,92% голосов.

Пашинян заявил, что уходит в отставку 25 апреля. Решение было принято в связи с проведением внеочередных парламентских выборов.

