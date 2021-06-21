Пашинян поблагодарил российское руководство за поддержку Армении

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Исполняющий обязанности премьера Армении Никола Пашинян выразил благодарность российскому руководству за поддержку, которая Россия оказала его стране. Об этом он заявил в ходе выступления в Facebook.

В своем выступлении Пашинян отметил, что речь идет не о поддержке его партии на выборах, а о поддержке страны.

"Я благодарю Российскую Федерацию – президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина – за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу", – заявил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьера также выразил благодарность США, ЕС, Ирану и Грузии. Кроме того, он поблагодарил страны ОДКБ и ЕАЭС.

Ранее были озвучены промежуточные итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.

После подсчета бюллетеней с более чем 21% участков лидировала партия исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна. Политическое объединение набирало 59,49%.

По актуальным данным, партия Пашиняна лидирует с 58% голосов по итогам подсчета бюллетеней с более чем 50% участков.