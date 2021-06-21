Озвучены промежуточные итоги внеочередных парламентских выборов в Армении

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Известны промежуточные итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. Об этом информирует сайт ЦИК страны.

По имеющимся данным, после подсчета бюллетеней с более чем 21% участков лидирует партия исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна. Политическое объединение набирает 59,49%.

Второе место пока занимает блок экс-​президента Роберта Кочаряна "Армения" с 18,14% голосов.

Парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. В них участвовали 21 партия и 4 блока.

В 07:00 по московскому времени по всей республике открылись 2 008 избирательных участков. Голосование завершилось в 19:00.

Для прохода в парламент партии необходимо набрать более 5% голосов, блоку – более 7%. За выборами следили 483 международных наблюдателя из восьми организаций и около девяти тысяч местных наблюдателей. На 1,5 тысячи избирательных участках были установлены видеокамеры.