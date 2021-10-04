Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве

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Сотрудник посольства Северной Македонии в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручили ноту об объявлении персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

"Данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Северной Македонии приняли решение о высылке еще одного российского дипломата по причине поведения, "которое противоречит принципам Венской конвенции". При этом, как уточнили в российском посольстве, сотрудник диппредставительства, о котором идет речь, покинул страну за десять дней до того, как был объявлен персоной нон грата, в связи с завершением командировки.

В конце мая Северная Македония выслала одного российского дипломата. В МИД РФ данное решение назвали немотивированным и пообещали принять ответные меры.

10 июня временный поверенный в делах Северной Македонии в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в российское внешнеполитическое ведомство, где ей вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

