Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на обсуждение – Володин

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей могут быть вынесены на общественное обсуждение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, рассмотрение этих законопроектов может состояться в осеннюю сессию.

"Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты", – отметил Володин.

Он напомнил, что в нижней палате парламента подготовлено несколько инициатив о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

До этого Останина прокомментировала законопроект о пропаганде ЛГБТ в искусстве. По ее словам, запрет пропаганды ЛГБТ не коснется личных постов в социальных сетях, а будет направлен исключительно на формы искусства, финансируемые за счет государства.



Законопроект, по словам депутата, содержит запрет не только на пропаганду ЛГБТ, но и на пропаганду отрицания семейных ценностей. Сюда же можно отнести и чайлдфри, которые отказываются от традиционных семейных ценностей – рождения детей.