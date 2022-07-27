Выход судов с украинским зерном может начаться в ближайшее время – МИД РФ

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Выход первых судов с украинским зерном в Черное море в рамках стамбульского соглашения может начаться в ближайшее время, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, это следует из слов турецких коллег, на территории которых находится координационный центр.

Руденко добавил, что Москва рассчитывает на то, что ее партнеры по многосторонним соглашениям о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна будут соблюдать свои обязательства.

"Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой зерновой сделки: касающийся вывоза зерна с Украины и касающийся снятия ограничений на экспорт российского зерна в целом", – цитирует Руденко РИА Новости.

Накануне координационный центр по вывозу зерна из портов Черного моря приступил к работе в Стамбуле.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН.

Москва и Киев договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору. Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. Отмечалось, что в Стамбуле будет создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него войдут Россия, Украина и Турция.

В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц. Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.