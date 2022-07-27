Выход судов с украинским зерном может начаться в ближайшее время – МИД РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Выход первых судов с украинским зерном в Черное море в рамках стамбульского соглашения может начаться в ближайшее время, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, это следует из слов турецких коллег, на территории которых находится координационный центр.
Руденко добавил, что Москва рассчитывает на то, что ее партнеры по многосторонним соглашениям о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна будут соблюдать свои обязательства.
"Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой зерновой сделки: касающийся вывоза зерна с Украины и касающийся снятия ограничений на экспорт российского зерна в целом", – цитирует Руденко РИА Новости.
Накануне координационный центр по вывозу зерна из портов Черного моря приступил к работе в Стамбуле.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН.
Москва и Киев договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору. Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. Отмечалось, что в Стамбуле будет создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него войдут Россия, Украина и Турция.
В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц. Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.
Стамбульское соглашение о вывозе зерна не влияет на ход СВО – Лавров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: