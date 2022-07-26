Координационный центр по вывозу зерна начал работать в Стамбуле

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Координационный центр по вывозу зерна из портов Черного моря приступил к работе в Стамбуле, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

"В соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" начал свою работу Совместный координационный центр в городе Стамбуле", – рассказали в ведомстве.

Группа экспертов из России должна прибыть в Турцию 26 июля, где приступит к работе в четырехстороннем формате.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН.

Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору. Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. Отмечалось, что в Стамбуле будет создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него войдут Россия, Украина и Турция.

В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить по 5 миллионов метрических тонн зерна в месяц. Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.