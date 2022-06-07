В Кремле не располагают данными о возможном привлечении миротворцев ОДКБ в Донбасс

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о возможном участии миротворческих сил ОДКБ в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Ничего не могу сказать, не располагаю такими данными", – приводит ТАСС его слова.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что нельзя исключить востребованность сил ОДКБ на освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР, поскольку Россия не согласится с вхождением стран НАТО под видом миротворцев.

Политик объяснил востребованность миротворческой миссии ОДКБ примерами ситуаций в Нагорном Карабахе и Казахстане. Он добавил, что сейчас депутаты работают над законами для единого правового пространства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

