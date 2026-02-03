Форма поиска по сайту

03 февраля, 11:10

Культура

Сергунина: более тысячи заявок поступило на участие в шестой Московской неделе моды

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Дизайнеры из 67 российских регионов подали более тысячи заявок на участие в шестой Московской неделе моды, которая пройдет с 14 по 19 марта в "Манеже". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"География заявок охватывает почти 100 городов – от Калининграда до Владивостока. Впервые их отправили бренды из Армавира, Торжка, Нарьян-Мара, Стерлитамака и Южно-Сахалинска. Треть заявок прислали столичные дизайнеры", – сказала она.

Всего на Московской неделе моды представят свои коллекции около 200 брендов. Участников выберет экспертный совет, в составе которого стилисты, главные редакторы модных изданий, основатели больших ретейл-площадок. Организатором выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Кроме показов, посетителей мероприятия ждут лекции приглашенных экспертов и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. Там же будет возможность купить одежду, обувь и аксессуары, которые представят российские бренды.

Отмечается, что дизайнеры, которые принимали участие в предыдущих мероприятиях, заключили контракты более чем на миллиард рублей. При этом треть этой суммы – результат пятой Недели моды.

Прошлая Московская неделя моды проходила с 28 августа по 2 сентября. В рамках мероприятия состоялся первый коллективный модный показ дизайнеров проекта "Сделано в Москве".

На Болотной площади дизайнеры представили свыше 50 образов, а число локальных брендов превысило 35. В их числе – Vassa&Co, Polina Repik, Time to Cashmere, Zoteme, Lusavou, Panfil, Lia Gureeva и другие.

