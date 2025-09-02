На неделе моды прошел первый показ молодых дизайнеров проекта "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Московской неделе моды состоялся первый коллективный модный показ дизайнеров проекта "Сделано в Москве". Мероприятие провели на Болотной площади, передает портал мэра и правительства столицы.

Дизайнеры представили свыше 50 образов, а число локальных брендов превысило 35. В их числе Vassa & Co, Polina Repik, Time to Cashmere, Zoteme, Lusavou, Panfil, Lia Gureeva и другие.

Общая концепция показа дала понять, что Москва имеет все необходимое для воплощения модных идей с учетом мировых трендов, а также то, что все товары созданы и придуманы на территории города.

Дизайнеры представили образы для жителя мегаполиса. В новых коллекциях можно было увидеть массивные дубленки, элегантные костюмы с кружевом и мехом, длинные платья, а также яркие аксессуары. Показ закрывала молодая пара в современных нарядах жениха и невесты. Помимо этого, на подиум вышла 65-летняя модель Наталья из школы "Королевская осанка" проекта "Московское долголетие".

Как рассказали стилисты показа Миша и Китти, при создании образов они вдохновлялись Москвой и старыми кинофильмами.

"Наши герои только что вернулись из отпуска, как и мы сами: волосы остаются естественно небрежными, с легкими солнечными бликами, а кожа хранит теплый оттенок загара. Они спешат по своим делам – кто куда – и хотят везде успеть", – поделились стилисты.

По их словам, локальные бренды уже давно уверенно заняли место в гардеробах москвичей и гостей столицы. Современный потребитель хочет получить вещи со своей историей и характером.

Команда стилистов под руководством мастера международного класса Киры Гончарь также создала 50 уникальных образов. Прически для моделей подготовил столичный производитель уходовой косметики Ice Professional by Natura Siberica, который является участником проекта "Сделано в Москве".

Продукцию столичных дизайнеров можно приобрести на маркете в "Зарядье" до 2 сентября, а также в арт-павильоне "Одежда" на Кузнецком Мосту до 14 сентября.

Ранее эксперты BRICS+ Fashion Summit высоко оценили проект "Сделано в Москве". Команда проекта с 2022 года проделала огромную работу по созданию комплексной системы поддержки предпринимателей.

Экспертная сессия "Сила родного. Как региональные бренды стимулируют потребительский спрос на локальные товары" состоялась в рамках международного форума в "Манеже".