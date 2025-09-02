Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет

Фото: пресс-служба ДПиИР

Оборот модной индустрии Москвы увеличился в 1,5 раза за пять лет и превысил 255 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Столичные бренды продолжают расширять свое присутствие на российском и международном рынках, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Продвижение столичных производителей в России и за рубежом – важное направление нашей работы. Один из ключевых инструментов – программа "Сделано в Москве". Каждый пятый ее резидент относится к модной индустрии", – отметила она.

В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 тысяч предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Также бренды выставляют свою продукцию на полках пяти фирменных офлайн-магазинов, принимают участие в городских событиях и крупных профильных мероприятиях. В настоящее время в рамках проекта "Лето в Москве" работают арт-павильоны программы "Сделано в Москве".

Предприниматели могут воспользоваться и другими инструментами для развития бизнеса. К примеру, им доступны грант на патентование продукции в России и за рубежом, пилотное тестирование новых материалов на городских площадках, льготный кредит, возмещение затрат на оборудование и обучение сотрудников.

Московский экспортный центр регулярно проводит выезды на международные выставки и форумы. В апреле столичные дизайнеры в рамках бизнес-миссии посетили Kazakhstan Fashion Week в Алма-Ате. Кроме того, в географию экспорта модных брендов Москвы входят рынки Китая, Индии, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Более того, бизнесмены могут наладить международные контакты и в столице. Завершается пятая Московская неделя моды. Масштабное отраслевое событие объединило сразу несколько форматов, в числе которых деловая программа, показы коллекций, открытый маркет и шоурум. Благодаря этому дизайнеры могут познакомиться и обменяться опытом с иностранными коллегами. За четыре предыдущих сезона участники Московской недели моды смогли заключить договоры на сумму 660 миллионов рублей.

Ранее экспертная сессия "Сила родного. Как региональные бренды стимулируют потребительский спрос на локальные товары" состоялась в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit в "Манеже". Участники мероприятия отметили, что проект "Сделано в Москве" является одной из самых успешных и эффективных платформ для поддержки локальных производителей.

