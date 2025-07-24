Собянин назвал основные инструменты продвижения московских брендов за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2024 году на Москву пришлось 64% экспорта креативных индустрий России. Столица помогает продвигать бренды и делать их более узнаваемыми за границей, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Поддержку выхода на международные рынки оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ). В прошлом году экспорт креативных индустрий в рамках программы МЭЦ увеличился в 15 раз и составил 1,2 миллиарда рублей.

По словам мэра столицы, ключевым инструментом продвижения является участие в международных выставках. Они позволяют установить деловые контакты, а также получить экспертную оценку.

Собянин отметил, что значительный вклад в продвижение предпринимателей вносят проекты "Зима в Москве" и "Лето в Москве".

"Большое количество уникальных представлений, спектаклей, активностей под открытым небом привлекают в наш город туристов со всей России и из зарубежных стран, создавая дополнительный спрос и возможности для продвижения креативных проектов", – сказал глава города.

Также одним из крупнейших "домашних" событий является Московская неделя моды. В марте ее посетили более 65 тысяч человек, а коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России и 9 стран мира. Пятая неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября.

За пять лет Москве удалось наработать большой потенциал для продвижения своих достижений.

"В прошлом августе мы провели первую Московскую международную неделю кино, на которой было представлено более 70 фильмов из 28 стран, среди них Индия, Китай, Иран и другие страны, а также свыше 40 российских кино- и анимационных проектов", – напомнил Собянин.

Он также подчеркнул, что в мероприятии участвовали представители отрасли из 47 стран. Москва по итогам мероприятия заключила 9 соглашений о сотрудничестве, в том числе четыре международных.

Также в декабре 2024 года прошла Московская международная неделя креативных индустрий, которую посетили представители более 10 стран мира. А с 2023 года проводится международный форум BRICS+ Fashion Summit – первый привлек экспертов из более 60 стран, а на второй приехали представители более чем из 100 стран. По итогам форума была основана Международная модная федерация БРИКС.

Порядка 20 брендов – участников Московской недели моды вернулись с зарубежных профессиональных мероприятий в Индии, Индонезии, Китае и других странах.

"В этом году форум проведем в конце лета: с 28 по 30 августа. Главной темой третьего BRICS+ Fashion Summit станет создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов, концепций", – сказал Собянин, отметив, что мероприятие объединит лидеров модной индустрии.

Кроме того, комплексная поддержка экспортно-ориентированных компаний со стороны МЭЦ включает в себя:



программы обучения и подготовку компаний к работе на международных рынках;

меры финансовой поддержки;

содействие в продвижении московской продукции за рубежом.

В 2024 году в рамках мероприятий Агентства креативных индустрий столицы предприниматели заключили порядка 100 экспортных контрактов и соглашений, а также приняли участие в пяти зарубежных бизнес-миссиях, посвященных видеоиграм и кино. В этом году при поддержке Агентства пройдет еще 8 бизнес-миссий.

Например, 15 столичных компаний приняли участие в бизнес-миссии в рамках выставки Kazakhstan Fashion Week в Казахстане, еще 15 предпринимателей стали участниками iABC/CICAF в Китае.

Во второй половине 2025 года запланировано участие московских кино- и анимационных компаний в бизнес-миссии в рамках выставки FICCI FRAMES в Индии и в реверсной бизнес-миссии с партнерами из Королевства Таиланд.

Как отметил глава столицы, с чаем "Москва" уже познакомились в Индии и Китае. Также в 15 ресторанах и кафе Дубая местные жители могли попробовать специальные сеты проекта "Московское чаепитие". К столичным гастрономическим традициям приобщилось более 2 тысяч гостей.

В конце апреля московские производители видеоигр приняли участие в профильной выставке в Египте. Разработчики обсудили c коллегами перспективы сотрудничества и возможности экспорта продукции.

"Активное международное сотрудничество открывает московским брендам путь на глобальный рынок. Благодаря активной поддержке правительства Москвы столичные предприниматели получают уникальные возможности для выхода на глобальный рынок", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что доля креативных индустрий в общем объеме валового регионального продукта в 2023 году составила 3,3 триллиона рублей. За последние пять лет количество компаний и индивидуальных предпринимателей в этой отрасли выросло на 11,7%, превысив 113 тысяч. По словам мэра, стабильно растет и выручка компаний.

