Столичных предпринимателей приглашают на мероприятие в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Большое мероприятие "СберБизнес. Среда" для столичных предпринимателей пройдет 23 июля на главной сцене "Зеленого маркета" на Болотной площади, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Перед участниками выступят специалисты Сбера и эксперты проекта "Сделано в Москве". Они расскажут, какие существуют инструменты продвижения, как избежать подводных камней и вывести свое дело на новый уровень. Каждый желающий сможет принять участие в панельных сессиях и мастер-классах.

Основная программа начнется в 14:00. Она будет разделена на 3 блока, каждый из которых имеет собственную тематику.

В первом блоке участники узнают о доступных инструментах продвижения и существующих проектах поддержки столичных предпринимателей, например "Сделано в Москве". На главной сцене выступят основатель бренда мужской косметики Esply Светлана Кругликова и основатель кофеен "Сделано в Москве" Мария Бурсакова.

Второй блок посвятят партнерам Сбера. Руководитель отдела интернет-маркетинга платформы управления онлайн-торговлей inSales Елизавета Маркова, руководитель отдела рекламной платформы "Купер" Александр Носков и начальник сектора по работе с проектами GR Московского банка Сбера Мария Лосевская познакомят участников с эффективными сегодня эмоциональными инструментами продвижения и способами брендинга через ретейл-медиа, а также подробно расскажут о методах управления собственным делом.

Завершит день третий блок, в рамках которого пройдет панельная сессия, где выступят учредитель и генеральный директор патентной компании "Институт инноваций и права" Макс Луцковский, главный юрист компании "Кенгуру. Про" Надежда Однорог, основатель бренда одежды "Багряница" Анастасия Аксенова и основатель бренда "Аветида" Вера Гаврик. Они поделятся с предпринимателями самыми распространенными ошибками в ведении бизнеса и на реальных примерах московских компаний расскажут, как их избежать.

Принять участие в мероприятии сможет любой желающий, кто предварительно прошел регистрацию на портале mos.ru.

Для предпринимателей также проходит спецпроект "Время возможностей", где участникам помогают в создании и ведении собственного дела. Присоединиться к событию могут бизнесмены из сфер маркетинга, питания, ИТ и других. 100 лучших участников получат спецпакет на 100 тысяч рублей и возможность пройти дополнительные онлайн-курсы и продвигать свой бизнес на платформах VK и "Яндекса".