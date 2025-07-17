Более 1,5 тысячи мероприятий провели столичные предприниматели с начала лета

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С начала лета участники спецпроекта "Время возможностей" в рамках проекта "Лето в Москве" реализовали свыше 1,5 тысячи различных идей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Особым спросом пользовались творческие мастер-классы, скидки от столичных рестораторов, а также познавательные занятия и спортивные тренировки. Активнее всего себя показали предприниматели из сферы общепита и услуг, а также бизнесмены из сферы образования и творчества.

Подводя первые итоги, предприниматель и франчайзи сети квестов "Клаустрофобия" Петр Петров рассказал, что в рамках проекта он предлагал москвичам и гостям города сертификат на первую игру. К "Времени возможностей" его бизнес присоединился только в середине июня, и меньше чем за месяц сертификатом воспользовались около 100 раз.

"Здорово, что столица и бизнес вступили в такую коллаборацию. Эффект от этого очевидный: предприниматели популяризируют свои товары и услуги, а Москва подтверждает статус самого лучшего и многогранного города", – поделился Петров.

Основатель судоходной компании City Sightseeing Moskva River Евгений Нагин предложил скидки 25% на посещение его водных экскурсий в будние дни. В рамках спецпроекта скидкой воспользовались около 350 посетителей.

Специальное предложение для подростков приготовили на смотровой площадке "Панорама 360". Молодые москвичи и гости столицы могут насладиться видами города с высоты птичьего полета, а также посетить самую высокую в мире фабрику шоколада и продегустировать сладости.

Директор смотровой площадки Артур Шакарян отметил, что посетители делятся своими впечатлениями и возвращаются вместе с друзьями.

"Этим летом более тысячи подростков воспользовались предложением, что укрепляет наше положение как знакового места для досуга горожан всех возрастов", – подчеркнул предприниматель.

Ранее стало известно, что участниками проекта "Время возможностей" стали более 1,4 тысячи предпринимателей. В сфере общепита организовали более 700 мероприятий. В сфере услуг подготовили около 600 событий, а бизнес из области образования – более 300 предложений. Также предприниматели заняты в индустрии красоты, спорта, культуры, торговли и гостиничном бизнесе.