Более 1,4 тысячи предпринимателей стали участниками проекта "Время возможностей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,4 тысячи заявок подали московские предприниматели на участие в спецпроекте "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве". Благодаря этому бизнесмены смогут привлечь новых клиентов и увеличить продажи, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Больше всего предпринимателей было отмечено в сфере общественного питания. Они организовали более 700 мероприятий. Еще одним популярным направлением стала сфера услуг, где подготовлено около 600 событий. На третье место встал бизнес из сферы образования с более чем 300 предложениями. Также предприниматели заняты в индустрии красоты, спорта, культуры, торговли и гостиничном бизнесе.

Владельцы кафе с котами "MoreКот" Арсений и Ольга Байбуловы стали одними из первых участников специального проекта. Они подготовили акцию "Летний понедельник – день везучий!"

"По нашему опыту участия в проекте "Зима в Москве", городские фестивали помогают увеличить посещаемость кафе без дополнительных финансовых затрат. Мы не только укрепляем бренд через сотрудничество с городом, но и повышаем активность посетителей с помощью сарафанного радио", – отметил мужчина.

Кроме того, участницей "Времени возможностей" стала художница и основательница школы искусств "Радаарт" Елена Старкова. В учреждении организовывают бесплатные лекции о творчестве русских художников Ильи Репина, Виктора Васнецова, Казимира Малевича, Валентина Серова, Михаила Врубеля и других.

"Как художник я знаю: чтобы научиться рисовать, требуются не только способности, но и недюжинное желание и рвение. Поэтому постаралась создать школу, где возможности для творчества не ограничивает расписание занятий", – указала она.

Также в Москве работает франшиза центра детской логопедии "Разноцветные цыплята" Марии Израйлевой. Как она подчеркнула, столичные фестивали предоставляют возможность укреплять бренд, анализировать аудиторию и получать дополнительную рекламу.

Столичные предприниматели приготовили для детей более 600 мероприятий в рамках проекта "Лето в Москве". Сотрудники "Городской фермы" на ВДНХ проведут для юных москвичей и их родителей мастер-классы по рыбалке. Будут готовы встретить гостей пушистые артисты из Театра кошек Куклачева. Москвичи смогут сфотографироваться с ними и узнать об истории учреждения.

