"Школа бизнеса МБМ" впервые пройдет в городском бьюти-коворкинге

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

ГБУ "Малый бизнес Москвы" приглашает горожан на очный поток программы "Школа бизнеса МБМ". С 14 по 18 июля участники пройдут 10 модулей, охватывающих все аспекты открытия и ведения бизнеса, передает портал мэра и правительства столицы.

В течение пяти дней участники смогут развить свои предпринимательские навыки, протестировать идеи и доработать их совместно с опытными экспертами.

"Для тех, кто только решил открыть свое дело, важно, чтобы рядом были знающие люди, готовые указать правильное направление, дать необходимые знания и обратную связь. "Школа бизнеса МБМ" в этом плане – отличный инструмент", – отметила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

По ее словам, обучение в этой школе прошли уже более 18 тысяч человек. В этот же раз интенсив впервые состоится в новом городском бьюти-коворкинге. Будущим предпринимателям также будет полезно познакомиться с этим пространством и узнать о работе площадки.

Бьюти-коворкинг Red Lab расположен в районном центре "Место встречи Байконур" по адресу улица Декабристов, дом 17. Все занятия будут проводиться с 10:00 до 16:30. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на портале МБМ.

В первый день обучения, 14 июля, участники программы получат базовые знания о предпринимательском мышлении и научатся выбирать перспективные направления для развития бизнеса.

На следующих занятиях, которые пройдут 15-го числа, слушатели будут изучать вопросы, связанные с анализом конкурентов и маркетингом. Они научатся определять преимущества востребованных продуктов, выявлять целевую аудиторию и выбирать наиболее эффективные каналы коммуникации с ней.

Также в рамках программы участники получат информацию о методах продвижения, основах юнит-экономики и модели 4P в маркетинге, которая помогает потенциальным покупателям лучше понять продукт.

В среду, 16 июля, слушатели очного потока узнают, как ставить задачи для своего личного бренда и публичной деятельности, а также как разработать стратегию развития.

В программе также предусмотрен модуль о продвижении бизнеса в социальных сетях. Участники научатся взаимодействовать с аудиторией, выделяться среди конкурентов и привлекать бесплатный трафик.

В четвертый день, 17-го числа, участникам программы расскажут о юридических нюансах открытия и ведения бизнеса. Эксперты помогут выбрать форму организации и систему налогообложения. Они объяснят, как зарегистрировать товарный знак и вести бухгалтерию.

В последний день обучения, 18 июля, будущие предприниматели примут участие в деловой игре, где им предстоит подготовить и защитить свои проекты.

Столичные предприниматели также смогут принять участие в "Патентном практикуме" от Московского инновационного кластера. Программа длится до месяца и доступна очно, онлайн или гибридно.

В 2025 году будет три потока. Обучение включает теорию и практику, анализ патентных кейсов и разработку стратегий для минимизации рисков. Особое внимание уделяется формуле изобретения и патентным исследованиям.