В Москве запущен новый инструмент поддержки малого бизнеса

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Новый бесплатный инструмент поддержки малого бизнеса получат участники спецпроекта "Время возможностей". Об этом заявила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, передает РБК.

Она обратила внимание, что спецпроект направлен на раскрытие потенциала столичного бизнеса. В рамках программы участники организуют мероприятия и подготавливают специальные предложения. Кроме того, они получат дополнительные преимущества в виде "Бизнес-боксов" – инструментов, которые помогают продвигать и развивать свое дело.

Представители городских властей отметили, что в "Бизнес-бокс" будут включены инструменты от ведущих компаний в области маркетинга, HR и бизнес-образования. Например, в рамках раздела "Реклама и продвижение" у предпринимателей появятся преимущества при запуске контекстной рекламы, размещении объявлений на онлайн-платформах, доступе к конструктору сайтов, email-рассылкам, аналитике маркетплейсов, а также оформлении первых продаж на крупных онлайн-площадках.

В рамках образовательного блока участники получат шанс пройти онлайн-курсы по предпринимательству, а также получить доступ к кратким бизнес-конспектам и цифровой библиотеке деловой литературы. Кроме того, бизнесмены смогут бесплатно разместить свои вакансии на популярной платформе для поиска сотрудников.

Предприниматели, которые хотят получить "Бизнес-бокс", должны заполнить соответствующую анкету и организовать на своей площадке бесплатное мероприятие, провести акцию или предоставить скидку от 25% на свои товары или услуги.

Эта инициатива является частью городского проекта "Лето в Москве". Ее цель заключается в продвижении брендов, привлечении новых покупателей и развитии предпринимательской среды в Москве.

Бизнесмены могут подать заявки на участие в проекте "Время возможностей" до конца лета. Организаторы уточнили, что 100 самых активных участников, которые организуют наибольшее количество мероприятий, получат 100 тысяч рублей. Средства можно использовать на продвижение своего дела на одной из крупных интернет-платформ. Кроме того, участникам направят обучающий курс по запуску рекламных кампаний.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый предприниматель мог максимально эффективно использовать летний сезон, привлекать новых клиентов и масштабировать свое дело", – добавила Кострома.

Кроме того, в рамках спецпроекта "Время возможностей" предприниматели могут брендировать площадку в стилистике "Лето в Москве". В свою очередь, город предоставляет предпринимателям PR-поддержку в СМИ и соцсетях, размещение в афише проекта, на ресурсах Russpass и сервисах "Яндекс.Карты" и 2ГИС.