Спецпроект "Время возможностей" поддержит московских предпринимателей

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Спецпроект "Время возможностей" является частью проекта "Лето в Москве", который продлится до 7 сентября. Цель инициативы – поддержать малый бизнес и сделать досуг граждан разнообразнее, сообщает издание "Ведомости".

Город создает условия для развития бизнеса, а "Время возможностей" – один из инструментов поддержки, указала глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

К участию в проекте приглашаются предприниматели из сферы услуг, общепита, торговли, образования, творчества, индустрии красоты, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Бизнесмены, желающие заявить о своем бренде и получить поддержку Москвы, могут выбрать подходящий вариант участия: провести бесплатное мероприятие или устроить сезонные акции. Более того, участники предлагают оформить свою площадку в стилистике проекта "Лето в Москве".

Заявки на участие принимаются с 20 мая на сайте "Лета в Москве". После успешной процедуры модерации специалист прибудет на площадку для подтверждения предоставленной информации.

Со своей стороны столица предлагает предпринимателям информационную поддержку в СМИ и соцсетях, бесплатное размещение в афишах партнерских ресурсов проекта "Лето в Москве", а также продвижение на геосервисах.

Как отметила Кострома, "Время возможностей" не только позволяет рассказать о своем бизнесе, но и предоставляет возможности для его роста.

Между тем в проекте "Активный гражданин" проходит голосование, посвященное "Лету в Москве". Горожане выберут наиболее интересные темы и форматы мероприятий.

В этом году афишу "Лета в Москве" сформировали сами москвичи. Они поделились своими идеями, в число которых вошли мастер-классы, конкурсы, викторины и многое другое. Все пожелания горожан были внесены в программу нового сезона.