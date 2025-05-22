Бизнесмены получат поддержку и шанс заявить о себе в рамках "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начался прием заявок на участие в спецпроекте для предпринимателей "Время возможностей" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает департамент предпринимательства и инновационного развития города, передает портал мэра и правительства столицы.

Инициатива позволит бизнесменам рассказать горожанам о своем бренде, а также привлечь новых клиентов. Принять участие в проекте смогут представители сферы услуг, общественного питания, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, гостиничного бизнеса, а также культуры и спорта.

Для этого бизнесменам нужно будет подготовить специальное предложение. Это могут быть: акции в виде сезонных предложений, бесплатное мероприятие для гостей, бонусы, подарки, скидки на товары (но не менее 25%). Следом предпринимателям нужно подать заявку на сайте проекта. После модерации специалист посетит площадку и подтвердит специальное предложение.

"Это не просто возможность заявить о бизнесе, но и полноценный инструмент роста – от бесплатного продвижения до практических решений в виде "Бизнес-бокса". Мы стремимся к тому, чтобы каждый предприниматель мог максимально эффективно использовать летний сезон, привлекать новых клиентов и масштабировать свое дело", – рассказала руководитель департамента Кристина Кострома.

Такой комплексный подход к поддержке столичного бизнеса является частью большой работы властей Москвы по созданию благоприятной бизнес-среды, где даже небольшие компании могут добиваться значимых результатов, уверена Кострома.

В частности, участники "Времени возможностей" получат поддержку в СМИ, продвижение в геосервисах "Яндекс Карты" и 2ГИС, а также вышеупомянутый "Бизнес-бокс", то есть набор бесплатных инструментов для продвижения своего бизнеса.

Сто самых активных бизнесменов, которые проведут больше всего мероприятий, получат по 100 тысяч рублей для продвижения своего дела на одной из крупных интернет-площадок, а также обучающий курс по созданию рекламных кампаний.

В 2024 году частью городского проекта "Лето в Москве" стали свыше 1 100 предпринимателей. Чаще всего они организовывали мастер-классы для детей и взрослых, занятия по йоге и фитнесу, концерты, игровые турниры, литературные чтения и лекции.

Также столичных бизнесменов и московские НКО приглашают присоединиться к главному событию уже текущего сезона – "Лету в Москве". Те, кто хочет получить поддержку от города для развития своего бренда, могут организовать свое мероприятие на городской площадке и, наоборот, провести у себя акцию, но под брендом "Лето в Москве".

Предприниматели могут интегрировать свой бренд в оформление городского фестиваля или мероприятия, получить точку для торговли продукцией на городской площадке, принять участие в конкурсе по сезонному оформлению фасадов и витрин.

Кроме того, до 1 июня продолжается прием заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Он позволяет показать разнообразие отечественных брендов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам. Заявки принимаются по 5 основным номинациями и нескольким специальным. Также планируется отметить те регионы, которые активнее всего поддерживают бренды своих предпринимателей.

