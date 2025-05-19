Многоуровневое обучение проведут для начинающих предпринимателей в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Для представителей малого и среднего бизнеса проведут многоуровневое обучение. Оно включает в себя форум "Начни бизнес сейчас" в рамках Московской недели предпринимательства и онлайн-курс "Запуск бизнеса: изучаем, ошибаемся, преодолеваем", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В ходе обучения предпринимателям расскажут, как найти подходящую нишу для бизнеса. Также их научат применять разные инструменты продвижения и управления.

На сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы приходится 25% экономики города, отметила глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

По ее словам, в настоящее время в Москве действует свыше 929 тысяч малых и средних предприятий, или около 14% всех МСП в России. Бизнесмены создают рабочие места, оказывают услуги и производят необходимые товары.

Обучение начнется 29 мая, его откроет форум "Начни бизнес сейчас". Участники узнают, что такое минимально жизнеспособный продукт и как его превратить в устойчивую бизнес-модель.

Эксперты расскажут о налаживании бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, специфике ведения бизнеса в сфере услуг и других сегментах рынка, а также проведут мастер-классы по работе с маркетплейсами.

Помимо этого, на форме будет работать индивидуальная менторская гостиная. Там слушатели смогут получить консультацию от опытных бизнесменов и найти решение для своих деловых задач. Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в бизнес-центре "Оружейный" по адресу Оружейный переулок, дом 41.

Затем начнется онлайн-курс "Запуск бизнеса: изучаем, ошибаемся, преодолеваем". Он включает три вебинара, которые состоятся 30 мая, 2 и 4 июня с 13:00 до 14:00. Все обучающие мероприятия бесплатные, на каждое из них нужна предварительная регистрация на портале "Малый бизнес Москвы" (МБМ).

На вебинаре "Выбор ниши с учетом предпочтений", который пройдет 30 мая, будущим предпринимателям предоставят пошаговое руководством по выбору ниши и подготовке к старту бизнеса.

Вебинар "Первые ошибки – самый надежный учитель" состоится 2 июня. Он будет посвящен обзору главных ошибок при открытии собственного дела, систематизации основных кризисов в работе компании и способов их преодоления.

На вебинаре 4 июня "Как преодолеть тревоги и сомнения при запуске бизнеса" участники узнают, как справиться со страхами при управлении бизнесом.

Также для начинающих предпринимателей доступен курс "Свое дело: начни сейчас", который позволяет быстро освоить основы бизнеса и за два месяца в тестовом формате вывести на рынок пробную версию своей продукции или услуги.

Между тем в Москве 27 мая пройдет форум "Бизнес не по-детски". Пространство "Митинг Поинт" станет площадкой для организаций, работающих в сфере товаров и услуг для детей.

Бизнесмены смогут рассказать о своем опыте и узнать о трендах, также запланированы выступления ведущих экспертов.