Предприниматель рассказала о доступности участия бизнеса в проекте "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Формат проекта "Лето в Москве" удобен и привлекателен. Таким мнением в беседе с Агентством "Москва" поделилась владелица арт-студии "Черный квадрат" Александра Мороз.

По словам предпринимателя, о проекте в студии узнали через рассылку, которая пришла на корпоративную почту с предложением присоединиться.

"Мы, в принципе, планировали проводить пленэры по живописи в Москве, и так удачно совпало, что проект предоставляет площадку и еще всякие различные бонусы", – отметила собеседница агентства.

Студия решила зарегистрироваться и поучаствовать, чтобы изучить новый формат, который, как уточнила Мороз, сотрудникам в результате понравился. Она также указала, что в рамках нового сезона проекта возможно проведение и вечерних пленэров.

Ранее в столице начался новый сезон гастрономического проекта "Московский завтрак на верандах". Он продлится до 31 мая, его партнерами стали свыше 500 точек общественного питания. Москвичи и гости города могут попробовать завтраки, с которых начинается день в разных регионах России и других странах.