Стартовал проект "Московский завтрак на верандах"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Новый сезон гастрономического проекта "Московский завтрак на верандах" начался в столице. Он стартовал во всех районах города и продлится до 31 мая, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Этой весной партнерами проекта стали больше 500 заведений. Горожанам и туристам предлагают попробовать завтраки, с которых начинается день в разных регионах России и других странах", – отметила она.

В особые утренние сеты входят 3–4 позиции. Стоимость блюд составляет от 350 рублей и выше. Все желающие могут угоститься запеканками с шоколадом и соусом крем-брюле, булочками с трюфелем и камчатским крабом. Также гостям предлагают классические сырники, омлет с овощами, поке с рыбой, китайские димсамы с морепродуктами и другое.

В качестве напитков представлены домашний лимонад, травяные и фруктовые чаи, латте с грецким орехом и другие варианты.

Список заведений – участников проекта размещен на карте в цифровом туристическом сервисе Russpass, а на ресторанах можно увидеть специальную наклейку.

Впервые "Московский завтрак" состоялся с 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Тогда его участниками были 350 заведений. Горожане и гости столицы оценили проект, поэтому его решили организовывать в разные сезоны.

В столице 1 июня начнется масштабный проект "Лето в Москве". На протяжении трех месяцев каждый день во всех округах и районах мегаполиса горожан ждут благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Для представителей бизнеса проект станет шансом заявить о себе, организовать мероприятие на своей площадке или в одном из 200 городских общественных пространств.

