Собянин: фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая. Об этом в своем личном блоге заявил Сергей Собянин.

"На фестивальных площадках, в парках, на ВДНХ, культурных центрах и других общественных пространствах будем праздновать Победу, вспоминать и рассказывать детям и внукам о подвигах наших героев, чествовать поколение победителей", – написал градоначальник.

В честь праздника в столице разместят свыше 4 тысяч декоративных элементов. Набережные, скверы, парки, дороги и мосты украсят флаги, а на городские маршруты выйдут электробусы с георгиевскими лентами.

На въездах в столицу появятся конструкции "Город-герой Москва", а возле здания Минобороны России на Фрунзенской набережной разместят декорации "Звезда Россия" и "Салют Победы". На Новом Арбате покажут тематический видеоролик, который будут транслировать 8 и 9 мая на домах-книжках. Архитектурно-художественная подсветка главных улиц города будет работать в праздничном режиме.

В рамках проекта "Сады и цветы" на Новом Арбате появятся алые ленты, размещенные над зелеными аллеями из фотиний. Кроме того, клумбы из колеусов и красных пеларгоний разместят на Дорогомиловской заставе вокруг памятника "Москва – город-герой".

"Цветущее алое полотно станет символом подвига советских солдат", – отметил градоначальник.

Кроме того, на фасадах Триумфальных ворот, Дома правительства РФ, здания Московского драмтеатра им. А. С. Пушкина будут показывать видеопроекции, посвященные защитникам Отечества.

Одним из главных событий фестиваля станет акция "Москва помогает". В "Домиках добра" можно будет сделать презенты участникам СВО и детям из новых регионов страны. Также юные москвичи смогут посетить творческие занятия по моделированию военной техники, оказанию первой помощи, рисованию военных карт, выпуску фронтовых газет и оформлению открыток.

"Любители активного образа жизни смогут попробовать себя в спортивном ориентировании, встать на скейтборд, потренироваться и даже сдать нормативы ГТО по облегченной версии. На фестивальных площадках будут работать скейт-парки и самокат-школы", – добавил Собянин.

Везде по городу зазвучат песни военных лет, пройдут театральные постановки, чтение фронтовых писем и стихов. В рамках фестиваля горожане смогут попробовать солдатские блюда – фронтовой кулеш, щи, макароны по-флотски.

Праздничная программа пройдет и в столичных парках. Там ожидаются выступления музыкантов, различные квесты, кинопоказы, танцевальные марафоны и фестиваль патриотической песни "В одном строю".

"Больше 360 мероприятий пройдет на территории 6 парков, история которых связана с военными событиями и 9 Мая. Городские праздничные мероприятия также пройдут на 20 парковых территориях", – отметил мэр.

В 1945 году в Москве приземлился самолет с советским экземпляром Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Сейчас в том месте парк "Ходынское поле", поэтому там проведут театрализованные представления, цикл лекций об искусстве в военное время, квест-экскурсию и другое.

Большая программа ожидает горожан и гостей города на ВДНХ. Там пройдут мастер-классы, квизы, экскурсии, светошоу и многое другое. На площади перед аркой Главного входа 6 мая пройдет патриотическая акция "Вальс Победы". В рамках нее 400 студентов столичных колледжей исполнят хореографический номер под песню "Майский вальс".

Там же 9 и 10 мая пройдут шествия духового оркестра с песнями военных лет, маршами и другими популярными композициями. В День Победы в Зеленом театре ожидается концерт, в 19:00 состоится Всероссийская минута молчания, а в 21:55 по радио ВДНХ, как и 80 лет назад, прозвучит объявление о Победе в ВОВ в архивной записи диктора Юрия Левитана.

Кроме того, на Поклонной горе состоится проект Музея Победы "Парк Победы. Главный Патриотический". В выходные гости парка бесплатно пройдут квест, который включает в себя свыше 80 интерактивных площадок, а также погрузятся в атмосферу военных лет. Там будет доступно 5 концертных площадок.

На Северном речном вокзале в честь Дня Победы пройдет концертная программа: чтение стихов, исполнение песен военных лет и танцевальные номера. Гости попробуют полевую кухню, пройдут мастер-класс по созданию открыток, а также посетят выставку в честь ВОВ. На Южном речном вокзале ожидаются выступления творческих коллективов, мастер-классы, бесплатные кинопоказы.

"Отмечать Победу будем и в метро, ведь в самые трудные годы Московский метрополитен сыграл неоценимую роль: укрывал от бомбежек, служил госпиталем. На станции "Трубная" потолочный свод оформили георгиевскими лентами и бантами. На станциях "Маяковская" и "Курская" разместят Стены памяти с именами работников метро – участников войны. Десять станций украсили праздничные световые звезды, а вход станции "Чистые пруды" – инсталляция с буквой "М" и георгиевская лента", – отметил градоначальник.

Медиаэкраны в поездах будут транслировать парад и ролики о вкладе метро в Победу. Пассажиры смогут бесплатно отправить открытки ветеранам и своим близким на 15 стойках "Живое общение". Парад Победы покажут на экранах сценических площадок на Поклонной горе, а также в каждом округе Москвы. Будет показан и исторический парад 1945 года.

Отметят День Победы и в столичных школах, там пройдет акция "Расскажи о своем герое". Ученики расскажут о своих родных, принимавших участие в ВОВ, а также о тружениках тыла.

Свыше 500 мероприятий пройдут и в городских дворцах творчества и центрах дополнительного образования. Крупнейший из них состоится в Московском дворце пионеров, где откроют фотовыставку от Минобороны России.

"Празднование 80-й годовщины Победы охватит все культурные учреждения столицы. В московских музеях откроются тематические выставки. Среди них – "Города-Герои" с уникальными экспонатами из фондов Государственного музея обороны Москвы, "Материя победы" в Галерее Выхино, где представлены стелы "Городов трудовой доблести", "Бессмертный полк российских генетиков" в Государственном Дарвиновском музее, посвященный труду ученых-фронтовиков и другие", – указал Собянин.

В "Зарядье" на выставке в музее "Старый Английский двор" покажут уникальные экспонаты – оплавленные кирпичи Брестской крепости, берестяную газету "Народный мститель", платок казненного немцами коммуниста Ефима Макаренкова, личные вещи летчицы-аса Лидии Литвяк и снайпера Людмилы Павличенко.

Выставка "80 лет Победы" откроется 5 мая в 30 центрах государственных услуг. Ее можно будет посмотреть и онлайн на сайте Главархива. Во флагманских центрах с 6 по 14 мая покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля "Правильного кино".

Бесплатные фильмы можно будет увидеть еще и в кинопарке "Москино". Там состоится первая театрализованная экскурсия. Порядка 2 000 учащихся детских школ искусств 9 мая выступят на площадке "Москва 1940-х годов" с культурно-историческим интерактивным проектом "Создавая победу".

Гостям библиотек и культурных центров расскажут, какие улицы в столице названы в честь героев. Также они смогут увидеть экспозицию ветеранов Берлинской операции, штурма Берлина и Рейхстага. Там же будут концерты военной песни, лекции о Великой Отечественной войне.

Свыше 100 мероприятий в честь 80-летия Победы подготовлены в столичных колледжах и школах искусств. Концерты пройдут не только в школах, но и в Музее Победы, Московской филармонии и многих других местах.

Кроме прочего, на сцене "Москино" пройдет показ музыкального спектакля "Поклонимся великим тем годам…" в исполнении Учебного театра Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Концертные программы пройдут еще и в Московском международном Доме музыки, концертном зале "Зарядье", на площадках Москонцерта и в Центре оперного пения Галины Вишневской.

В ВОВ принимали участие и известные спортсмены, в память об их подвигах весной 2025 года пройдут различные спортивные мероприятия. В частности – Международные спортивные игры детей городов-героев, которые состоятся с 30 апреля по 5 мая в Международном центре самбо и Международном центре бокса в Лужниках.

В День Победы ожидается торжественный проезд мотоколонны и легендарная 92-я эстафета "Серебряная ладья" на Гребном канале. Горожане и гости Москвы с 1 по 11 мая, кроме 7 и 9 мая, смогут посетить бесплатные экскурсии от трех туристско-информационных центров на Тверской площади, Поклонной горе и Большой Дмитровке.

Первый маршрут пройдет по Тверской улице и бульварам до Арбатской площади, второй – по Парку Победы, а третий пролегает по Бульварному кольцу до Театральной площади.

"Гиды расскажут о том, как в годы Великой Отечественной войны горожане помогали фронту и защищали Москву: например, с каких зданий советские зенитчики отражали удары врага и чем маскировали ключевые городские сооружения", – напомнил Собянин.

Главными помощниками в проведении праздника станут более 5 тысяч волонтеров Москвы. Они проведут акции "Спасибо Герою", "Георгиевская лента" и "Улицы героев", будут участвовать в сопровождении парада Победы 9 мая на Красной площади.

"Победа далась нашей Родине дорогой ценой. И наш долг сохранить память о подвигах ее героев, проявивших мужество, стойкость, выдержку и милосердие в самые сложные времена", – заключил мэр Москвы.

На Зубовском бульваре в Москве волонтеры уже начали раздавать георгиевские ленточки. Получить их можно у здания медиагруппы "Россия сегодня". Также волонтеры будут раздавать главный символ Победы на площадях, в парках и возле станций метро.

С 6 по 8 мая они присоединятся к акции "Улицы героев" и вручат жителям и гостям столицы письма-треугольники с описанием подвигов героев, расскажут о танкистах, летчиках, маршалах и генералах.

