Доступ на Красную площадь в Москве закрыт из-за подготовки к параду Победы

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Доступ на Красную площадь временно ограничили в связи с подготовкой к параду Победы, передает РИА Новости.

По словам представителей правоохранительных органов, территория вновь откроется в 19:00 по московскому времени. В настоящее время по всему периметру установлены ограждения, а на самой площади продолжается монтаж зрительских трибун, общая вместимость которых превысит 6 тысяч мест, и других элементов.

Также специалисты занимаются оформлением ключевых объектов площади. Например, Государственный исторический музей планируют украсить изображениями орденов Победы и Отечественной войны.

Здание ГУМа, в свою очередь, декорируют орденами Красной Звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. На центральном фасаде торгового центра установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции парада Победы.

При этом Лобное место и Мавзолей будут украшены декоративными стендами, посвященными юбилею.

В рамках подготовки к параду Победы на участке Тверской улицы от Пушкинской до Красной площади уже нанесли временную разметку. В общей сложности специалисты разметили шесть полос, протяженность которых составляет по 1 084 метра.

Водителей призвали к внимательности на перечисленных участках. По желтой разметке может двигаться только та техника, которая будет задействована в параде Победы. В настоящий момент движение транспорта осуществляется по обычной схеме.

