Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 13:02

Транспорт

Волонтеры Победы проведут акцию по раздаче георгиевских лент пассажирам ЦППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 24 апреля по 8 мая ЦППК совместно с московскими "Волонтерами Победы" проведет акцию "Георгиевская лента", в ходе которой добровольцы в синей форме будут раздавать пассажирам этот символ Победы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Акция будет проходить с 12:00 до 14:00 на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.

С 24 апреля волонтеры начнут раздавать георгиевские ленты на городских площадях, в парках и у станций метро. С 6 по 8 мая в рамках акции "Улицы героев" они также вручат москвичам и гостям столицы письма-треугольники с описанием подвигов военных героев.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч столичных волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы, 9 Мая. Они возложат цветы к памятникам и будут работать на параде на Красной площади.

Выставка "1 418 дней. К 80-летию Великой Победы" откроется в Третьяковской галерее

Читайте также


Сюжет: 80 лет Победы
обществотранспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика