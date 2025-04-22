Волонтеры Победы проведут акцию по раздаче георгиевских лент пассажирам ЦППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 24 апреля по 8 мая ЦППК совместно с московскими "Волонтерами Победы" проведет акцию "Георгиевская лента", в ходе которой добровольцы в синей форме будут раздавать пассажирам этот символ Победы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Акция будет проходить с 12:00 до 14:00 на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.

С 24 апреля волонтеры начнут раздавать георгиевские ленты на городских площадях, в парках и у станций метро. С 6 по 8 мая в рамках акции "Улицы героев" они также вручат москвичам и гостям столицы письма-треугольники с описанием подвигов военных героев.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч столичных волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы, 9 Мая. Они возложат цветы к памятникам и будут работать на параде на Красной площади.