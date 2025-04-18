В столице нанесена временная разметка для парада Победы

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Временную разметку нанесли для парада Победы на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Разметка была нанесена с помощью специальной нитрокраски желтого цвета. В общей сложности специалисты ведомства разметили шесть полос, протяженность которых составляет по 1 084 метра. Также разметка появилась на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади, подчеркнул вице-мэр.

"Разметка будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и параде Победы 9 мая", – добавил Бирюков.

В связи с появившейся разметкой водителей призвали к внимательности на перечисленных участках. В комплексе напомнили, что по желтой разметке может двигаться только та техника, которая будет задействована в параде Победы. Соответственно, в настоящий момент движение транспорта осуществляется по обычной схеме.

В связи с подготовкой к параду в апреле и в мае изменится схема движения в Центральном, Западном и Юго-Восточном административных округах столицы. В частности, с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля будет ограничено движение по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе.

Кроме того, с 22:30 29 апреля и 3 мая закроют улицы Серафимовича, Большую Полянку, Новый Арбат, Воздвиженку, Моховую, Садово-Кудринскую, Большую Садовую, Садово-Триумфальную, Садово-Каретную, а также 1-ю и 2-ю Брестские улицы.

