Песков: День Победы в России отметят многочисленными мероприятиями

14 апреля, 14:59Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России запланированы масштабные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочено к этой знаменательной дате, и, конечно, она во всей стране будет широко праздноваться", – сообщил представитель Кремля.
Основными мероприятиями 80-летия Победы станут парады: центральный – в Москве, а также в восьми городах-героях и 12 городах дислокации штабов военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.
Также сообщалось, что в параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие герои СВО.
В этом году акция "Бессмертный полк" в России будет проводиться в смешанном формате, включая традиционное очное участие.
В Москве обсудили обновление репертуара театров к празднованию 80-летия Победы