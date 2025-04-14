Песков: День Победы в России отметят многочисленными мероприятиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России запланированы масштабные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочено к этой знаменательной дате, и, конечно, она во всей стране будет широко праздноваться", – сообщил представитель Кремля.

Основными мероприятиями 80-летия Победы станут парады: центральный – в Москве, а также в восьми городах-героях и 12 городах дислокации штабов военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.

Также сообщалось, что в параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие герои СВО.

В этом году акция "Бессмертный полк" в России будет проводиться в смешанном формате, включая традиционное очное участие.