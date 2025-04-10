Акция "Бессмертный полк" состоится во всех российских школах и колледжах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во всех школах и колледжах России состоится акция "Бессмертный полк". Об этом на пресс-конференции сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет Агентство "Москва".

"Она (акция. – Прим. ред.) пройдет в смешанных форматах. Там, где вопросы безопасности позволяют, она пройдет в традиционном формате", – заявил министр.

Кравцов напомнил, что в прошлом году в акции приняли участие 10 миллионов школьников.

Кроме того, по его словам, министерство ведет большую подготовку к 80-летию Великой Победы.

"Пятого мая во всех школах страны мы проведем урок "Разговоры о важном", посвященный Великой Победе. Состоятся всероссийские акции, посвященные Дню героев Отечества, урок памяти "Георгиевская лента, символ воинской славы" и много других мероприятий", – рассказал он.

Кравцов подчеркнул, что в мае в школах будет звучать музыка из песен о Великой Отечественной войне. Такое решение было принято в рамках проекта "Музыка вместо звонка".

В этом году центральным событием празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станут парады в Москве и восьми городах-героях. В столицу пригласят лидеров из разных стран, а не только из стран СНГ.

Также Владимир Путин заявлял о том, что празднования 80-летия Победы пройдут во всех странах ОДКБ. По словам президента, мероприятия включат в себя памятно-мемориальные, социальные, а также культурно-просветительские.

В России в честь 80-летия Победы также пройдут акции "Сад памяти", "Чтения победы", "Георгиевская ленточка", Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа", онлайн-квест "Вечные звезды", "Поезд Победы".