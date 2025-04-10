Шествие "Бессмертного полка" в РФ в этом году пройдет в смешанном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Акция "Бессмертный полк" пройдет в стране в текущем году в смешанном формате, включая традиционное очное участие, заявила сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева. Ее цитирует ТАСС.

Решение о проведении мероприятия в традиционном формате будут принимать региональные отделения движения совместно с местными властями, уточнила она. При этом главным критерием для этого будет уверенность в общественной безопасности.

Она отметила, что день проведения шествия во всех регионах будет единым – 9 мая. Перенос шествия в традиционном формате на другие даты недопустим, подчеркнула Цунаева.

"Время шествия региональные власти вместе с нашими отделениями могут определять самостоятельно – так, как это удобно региону в зависимости от часового пояса, так, как удобно людям, поскольку мероприятие это не для галочки, а в первую очередь для людей", – заключила она.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году станет "очень крупным мероприятием", указывал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва планирует пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал проведение памятных мероприятий, приуроченных к 9 Мая, во всех странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь идет о памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских событиях.