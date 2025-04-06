Мероприятия к 80-летию Победы пройдут в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Активная подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) продолжается в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Технополис Москва" подготовила масштабный план мероприятий, в них смогут принять участие не только сотрудники промышленных предприятий, но и все жители города", – отметил он.

В частности, на площадке в Печатниках проходит выставка фотографий на тему битвы за Москву, а на площадках "Алабушево" и индустриальном парке "Руднево" завершается подготовка экспозиций "Достижения советской промышленности в годы Великой Отечественной войны", "Зеленоград: на месте былых боев" и "АЗЛК в годы войны".

В производственных пространствах будут тематические фотозоны, а на видеоэкранах будут показывать картины художников о войне и фильмы о событиях 1941-1945 годов. Также начался прием заявок на участие в акциях "Трудовая вахта" и "Бессмертный полк".

Кроме того, работники предприятий ОЭЗ встретятся с фронтовиками и представителями совета ветеранов бывшего завода АЗЛК. В частности, они возложат цветы к памятнику работникам АЗЛК, павшим в годы Великой Отечественной войны, комплексу "Штыки" и братской могиле в селе Алабушеве.

"Событийный план также включает в себя проведение спортивного марафона "Память поколений" с участием работников предприятий ОЭЗ "Технополис Москва", жителей района Печатники и приглашенных спортсменов", – сказал гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Также состоятся турнир по военно-прикладным видам спорта, конкурсы чтецов и исполнения песен, а также ряд других семейных мероприятий, заключил Дегтев.

Ранее стало известно, что выставка "Непокоренные", посвященная 80-летию Победы, пройдет в галерее "Беляево" объединения "Выставочные залы Москвы" с 10 апреля по 25 мая. На экспозиции гости увидят произведения живописи, графики и плакаты военного времени, а также работы современных военных фотографов.

