Песков: особые меры безопасности примут в России в дни празднования 80-летия Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне российские власти примут особые меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это решение обусловлено важностью мероприятия и стремлением не допустить ничего, что могло бы омрачить праздник. Он также отметил, что эта годовщина имеет всемирное значение.

Центральным событием праздника станут парады в Москве и восьми городах-героях. Они также пройдут в 12 городах, в которых располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Приглашение принять участие в торжественном параде в Москве получили президент Белоруссии Александр Лукашенко и воинские расчеты республики, а также главы стран – участниц СНГ.

Мероприятие могут посетить и военные из КНДР. В свою очередь, власти Эфиопии дали положительный ответ на приглашение Владимира Путина. Однако еще неизвестно, кто именно посетит праздник – президент страны либо премьер-министр.

