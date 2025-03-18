Роспотребнадзор сделает все необходимое для эпидбезопасности Дня Победы в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор примет все необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности во время празднования Дня Победы в России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью РИА Новости.

"Мы работаем с самого начала подготовительных мероприятий. Сделаем все необходимое, чтобы никаких рисков ни для участников, ни для гостей, ни для всех россиян не возникло", – заявила Попова, комментируя работу ведомства в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Между тем более 9 тысяч москвичей отправили заявки на участие в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы. Функционал будет состоять в помощи ветеранам и встречах гостей столицы. Кроме того, добровольцы присоединятся к таким праздничным акциям, как "Улицы Героев", "Георгиевская лента" и "Цветы Победы".

Владимир Путин пригласил на торжественный парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского лидера поступили к главам стран – участниц СНГ.

Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил участие в параде военных из КНДР.

