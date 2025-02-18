Матвиенко: власти Эфиопии примут участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти Эфиопии будут участвовать в мероприятиях, которые пройдут в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала глава Совфеда Валентина Матвиенко.

"Премьер-министр (Эфиопии Абий Ахмед. – Прим. ред.) сказал о том, что либо президент страны, либо премьер-министр обязательно примут участие в этих торжествах. Они определятся ближе к этой дате", – передает ТАСС ее слова.

Матвиенко обратила внимание, что африканское государство сталкивалось с фашизмом, в связи с чем поддерживает резолюции РФ в ООН, которые направлены на борьбу с нацизмом.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о попытках Запада помешать участию глав различных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. По его словам, Запад осознает, что успешность их действий в подобных провокациях будет иметь особое значение в планах по полной изоляции России. При этом, как утверждает Нарышкин, для министерств иностранных дел и спецслужб этих стран попытки помешать празднованию находятся в приоритете.

