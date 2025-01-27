Нарышкин заявил о попытках Запада сорвать участие глав стран в юбилее Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости рассказал о попытках Запада помешать участию глав различных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве.

По его словам, Запад осознает, что успешность их действий в подобных провокациях будет иметь особое значение в планах по полной изоляции России. При этом, как утверждает Нарышкин, для министерств иностранных дел и спецслужб этих стран попытки помешать празднованию находятся в приоритете.

Однако директор СВР выразил уверенность в том, что Западу не удастся это сделать.

Ранее СМИ писали, что парад в Москве может посетить большой гость из США. Подробности не раскрывались, но источник называл возможный визит президента Штатов Дональда Трампа "фантастическим".

В Кремле позднее опровергли эти сообщения, заявив, что Россия не приглашала представителей США на празднование 80-летия Победы.

Владимир Путин также пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского лидера поступили к главам стран – участниц СНГ.

Для участия приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, 10 из которых уже подтвердили участие. Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил участие в параде военных из КНДР.

