Песков: парадный расчет героев СВО пройдет по Красной площади в День Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парадный расчет, в который войдут герои СВО, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Центральным событием празднования 80-летия Победы станут парады в Москве и восьми городах-героях. Кроме того, они пройдут в 12 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В дни празднования российские власти примут особые меры безопасности. Это решение обусловлено важностью мероприятия и стремлением не допустить ничего, что могло бы омрачить праздник.

Вместе с тем акция "Бессмертный полк" пройдет в России в текущем году в смешанном формате, включая традиционное очное участие. Решение о проведении мероприятия в традиционном формате будут принимать региональные отделения движения совместно с местными властями.