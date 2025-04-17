Москвичам рассказали о перекрытиях в связи с подготовкой к параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения изменится в апреле и мае в Центральном, Западном и Юго-Восточном административных округах столицы, передает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения затронут также и работу пешеходных переходов. Кроме того, в этих местах водители временно не смогут парковать автомобили.

В частности, с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля будет ограничено движение по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе из-за подготовки к параду Победы. В указанный период будут перекрыты участки:



на Новорязанском шоссе от дома 3, корпуса 1, до МКАД;

на Волгоградском проспекте от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК);

на Проектируемом проезде № 3502;

на Шоссейном проезде.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В свою очередь, 23 апреля с 21:00 и до окончания мероприятия будут закрыты для проезда участки Тверской улицы: от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Также недоступны для проезда будут улицы 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд и Большая Никитская, а также съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строения 2, до дома 2, строения 1, на 1-й Тверской-Ямской улице. Кроме того, на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке возможны кратковременные перекрытия.

Вместе с тем с 22:30 29 апреля и 3 мая закроют улицы Серафимовича, Большую Полянку, Новый Арбат, Воздвиженку, Моховую, Садово-Кудринскую, Большую Садовую, Садово-Триумфальную, Садово-Каретную, а также 1-ю и 2-ю Брестские улицы.

Более того, будет прекращено движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Открытие дорог будет осуществляться по мере прохождения колонны. Водителей предупреждают, что с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая на указанных выше участках будет запрещена парковка.

С 16:30 до 19:00 29 апреля и 3 мая, а также с 05:00 до 08:00 7 мая и 9 мая автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:



Проектируемый проезд № 3502;

Шоссейный проезд;

Земляной Вал;

Марксистская;

Садовая-Черногрязская;

Садовая-Спасская;

Садовая-Каретная;

Большая Садовая;

Садовая-Кудринская.

Кроме того, будут закрыты участки Волгоградского проспекта от Люблинской улицы до Абельмановской, Таганская площадь, Новинский бульвар и Садовое кольцо на отрезке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Также ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.

Парковочные места на этих участках будут недоступны для автомобилей с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

По причине проведения мероприятий временно изменена схема движения будет и в районе Таганской площади. С 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, а также 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка. Аналогичные изменения коснуться переулков Маяковского и Марксистского, а также участка улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

Еще одно закрытие движения планируется с 29 апреля по 3 мая и 7 мая с 05:30 до окончания мероприятия на улицах Тверской, 1-я Тверской-Ямской и Моховой, а также на Охотном Ряду, Балчуге, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянке и Петровке.

Также будут перекрыты центральные набережные: Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

Автомобилисты не смогут проехать по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецкому и Чугунному мостам.

В свою очередь, на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда, на Тверском бульваре и в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской движение ограничат с 22:00 29 апреля и до окончания мероприятия, а также с 10:00 7 мая и до завершения мероприятия. Парковку на этих участках запретят с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

При этом 29 апреля и 3 мая с 23:30 и до окончания мероприятия, а также 7 мая с 10:00 и до завершения мероприятия под перекрытия подпадут улицы:



Воздвиженка и Садовая-Кудринская;

Большая Садовая и Садово-Триумфальная;

1-я и 2-я Брестские;

Садово-Каретная и Садово-Спасская;

Садово-Черногрязская и Марксистская;

Большая Полянка, Новый Арбат и Земляной Вал.

Также будут закрыты Большой и Малый Каменные мосты, Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд. Парковаться там нельзя будет с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.

Вместе с тем 9 мая с 05:30 и до окончания мероприятия водители не смогут проехать по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Никитской, Болотной и Садовнической улицам. Также проезд перекроют на улицах Охотный Ряд, Балчуге, Солянке и Петровке.

Кроме того, будут закрыты центральные набережные:



Москворецкая и Кремлевская;

Гончарная и Котельническая;

Устьинская и Подгорская;

Софийская и Пречистенская;

Раушская и Болотная;

Садовническая и Кадашевская.

Для проезда будут недоступны еще Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Лубочный переулок, Большой и Малый Москворецкие мосты, а также Чугунный мост. Кроме того, будут закрыты 1-й и 2-й Раушские переулки.

В этот же день с 10:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты улицы Петровка, Рождественка, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовая-Кудринская, Садовая-Триумфальная. Ограничения включат в себя 1-ю и 2-ю Брестские улицы, Садовую-Спасскую, Марксистскую, Оружейный переулок и участок Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы.

Кроме того, будет закрыт участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. На всех перекрытых участках с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая будет запрещена парковка.

Изменения также распространятся на работу некоторых подземных переходов в Центральном и Юго-Восточном административных округах. В частности, 29 апреля, а также 3, 7 и 9 мая будут закрыты участки Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы.

Ограничения будут действовать 29 апреля и 3 мая с 17:30 до окончания мероприятия, а также 7 и 9 мая с 05:00 до окончания мероприятия.

Тем временем на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные переходы будут закрыты 29 апреля и 3 мая с 22:00 до окончания мероприятия и 7, 9 мая с 10:00 до окончания мероприятия. Вместе с тем в районе "Маяковской" закроют подземный переход через Тверскую улицу.

Московским автомобилистам ранее напомнили и об ограничениях, которые продолжат действовать до 01:00 18 апреля и с 14:30 24 апреля до 01:00 25 апреля в районе Пушкинской площади в связи с проведением Московского международного кинофестиваля.

Под них подпадут участки от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара, а также от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка. Вместе с тем на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малой Дмитровки будет закрыта одна крайняя полоса.