Движение транспорта временно ограничат в районе Пушкинской площади

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Временные ограничения на движение транспорта начнут действовать в районе Пушкинской площади в связи с проведением Московского международного кинофестиваля. Об этом предупреждает портал мэра и правительства столицы.

В период с 14:30 17 апреля до 01:00 18 апреля и с 14:30 24 апреля до 01:00 25 апреля будут закрыты для проезда следующие участки:



в Большом Путинковском переулке – от Нарышкинского проезда до Тверской улицы;

на Пушкинской площади – от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара;

на улице Малой Дмитровке – от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.



Вместе с тем на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малой Дмитровки будет закрыта одна крайняя полоса.

Кроме того, в период с 00:01 17 апреля до окончания мероприятия и с 00:01 24 апреля до окончания мероприятия на участках Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади будет запрещена парковка.

Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

Вместе с тем 19 апреля движение будет перекрыто на участках улицы Шаболовки из-за парада трамваев. В частности, с 11:00 до 13:00 будет закрыт участок дороги от проезда Апакова до дома 6, строения 10, на улице Шаболовке.

Также с 14 апреля по 9 июня автомобилисты не смогут воспользоваться одной полосой на участке Новохохловской улицы. Причиной для этого станет проведение инженерных работ. Кроме того, на участке, где будут действовать ограничения, водители временно не смогут припарковаться.