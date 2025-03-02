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02 марта, 09:12

Транспорт

Движение на участках улицы Виктора Маслова будет ограничено до 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на участках улицы Виктора Маслова будет ограничено с 3 марта по 11 июля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, там планируется перекрыть одну из полос движения. Поводом для этого станет проведение работ по строительству инженерных сетей.

В период с 3 марта до 18 июня проехать нельзя будет по участку улицы Виктора Маслова от дома 2 до владения 4а, строения 7 по Восточной улице, а с 18 июня по 11 июля движение ограничат на участке улицы Виктора Маслова в районе дома 2.

Вместе с тем с 1 по 23 марта в центральной и юго-западной частях Москвы будет действовать измененная схема движения. Исключением станут 8 и 9 марта. Необходимость в изменениях связана со строительством в метро перехода с оранжевой линии на станцию "Академическая" Троицкой линии.

Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт почти все выходные в марте

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