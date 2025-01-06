Движение на участках Мезенской и 2-й Напрудной улиц ограничено до 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на движение автомобилей начали действовать на участках Мезенской 2-й Напрудной улице в Москве. Они сохранятся вплоть до 31 мая 2025 года, сообщила пресс-служба Дептранса.

Так, до мая машины не смогут проезжать на этих улицах по одной из полос движения. Причиной для ограничения движения транспорта стало проведение работ по реконструкции инженерных сетей, пояснили в ведомстве.

Кроме того, в связи со строительными работами движение перекрыли на участке местного проезда в районе 2-го владения по 31-му километру МКАД. Водители не смогут проехать по нему до 31 января 2025 года.

Вместе с тем движение будет закрыто для автомобилей в районе храма Христа Спасителя 6 и 7 января. Ограничения связаны с рождественскими мероприятиями. В связи с этим водителей призвали заранее прокладывать путь объезда.