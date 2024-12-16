Движение на участке Большого Девятинского переулка ограничат с 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат в Москве на участке Большого Девятинского переулка с 31 декабря 2024 года до 30 декабря 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

По данным ведомства, для движения будет недоступна одна полоса. Причиной стало проведение демонтажных работ.

Кроме того, с 16 по 31 декабря движение ограничили на участках Кленового бульвара. С 22 по 26 декабря ограничения будут действовать на участке от дома 6, строения 2, до дома 5, а в период с 27 по 31 декабря – рядом с домом 9, корпусом 1.

Также водители временно не могут проезжать в районе улицы Комдива Орлова на северо-востоке Москвы. Ограничения там начали действовать с 9 декабря 2024 года и сохранятся до 30 апреля 2025 года. На этом участке тоже проводятся строительные работы.