Движение в районе улицы Комдива Орлова будет ограничено с 9 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта будет ограничено в районе улицы Комдива Орлова на северо-востоке Москвы с 9 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года. Причиной для этого станут строительные работы, сообщила пресс-служба Дептранса города.

Так, на участке бокового проезда улицы в районе дома 430 в период с 01:30 до 05:30 9 декабря текущего года, а также с 6 февраля по 31 марта 2025 года проехать нельзя будет по одной полосе. При этом на первом этапе она будет перекрыта частично, а на втором полосу закроют полностью, обустроив при этом временные уширения.

Вместе с тем с 1 января по 30 апреля 2025 года на участках бокового проезда рядом с мостом Комдива Орлова и улицей Академика Королева машины также не смогут передвигаться по одной из полос. Но в период с 1 января до 5 февраля она будет закрыта для движения лишь частично.

При этом на участке пересечения бокового проезда улицы Комдива Орлова и улицы Академика Королева рядом с домом 430 по улице Комдива Орлова по одной из полос движения невозможно будет проехать с 1 до 15 апреля. Тем не менее, там будут созданы временные уширения.

В период с 16 по 30 апреля на участке улицы Академика Королева неподалеку от дома 430 по улице Комдива Орлова также полностью перекроют для движения одну из полос.

Кроме того, с 18 ноября на участке Погодинской улицы действует измененная схема движения, которая будет сохраняться до 25 декабря. Для водителей недоступна одна полоса и парковка. Ограничения связаны с проведением строительных работ.