17 ноября, 17:14Транспорт
Движение ограничат на участке Погодинской улицы с 18 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Схема движения изменится на участке Погодинской улицы с 18 ноября до 25 декабря, передает пресс-служба столичного Дептранса.
Для водителей будет недоступна одна полоса. Как пояснили в транспортном ведомстве, ограничения связаны с проведением строительных работ.
Кроме того, это также повлияет на запрет парковки на соответствующем участке. В связи с этим горожанам необходимо обращать внимание на знаки, добавили в департаменте.
Вместе с тем схема проезда изменится и на эстакаде над Профсоюзной улицей. У водителей появится возможность проехать в обе стороны. Такое решение было принято впервые. Специалисты ЦОДД сделали это при помощи переразметки.
До внесения изменений поток машин там был близок к 100–300 автомобилям в час. При этом ширина проезжей части эстакады, равная 10 метрам, позволила обеспечить безопасное и комфортное движение машин в обе стороны.
Новости часа: двустороннее движение организуют по эстакаде над Профсоюзной улицей