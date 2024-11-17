Движение ограничат на участке Погодинской улицы с 18 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения изменится на участке Погодинской улицы с 18 ноября до 25 декабря, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Для водителей будет недоступна одна полоса. Как пояснили в транспортном ведомстве, ограничения связаны с проведением строительных работ.

Кроме того, это также повлияет на запрет парковки на соответствующем участке. В связи с этим горожанам необходимо обращать внимание на знаки, добавили в департаменте.

Вместе с тем схема проезда изменится и на эстакаде над Профсоюзной улицей. У водителей появится возможность проехать в обе стороны. Такое решение было принято впервые. Специалисты ЦОДД сделали это при помощи переразметки.

До внесения изменений поток машин там был близок к 100–300 автомобилям в час. При этом ширина проезжей части эстакады, равная 10 метрам, позволила обеспечить безопасное и комфортное движение машин в обе стороны.