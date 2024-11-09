Движение на Пехотной улице ограничат с 16 по 18 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспортной на Пехотной улице в столичном районе Щукино ограничат с 16 по 18 ноября, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Для движения будет недоступна одна полоса на участке в районе остановки "Пехотная улица". Ограничение будет действовать с 1:30 16 ноября до 4:30 18 ноября, а связано оно с проведением ремонтных работ.

Ранее стало известно, что движение будет ограничено и перекрыто на ряде участков в районе улицы Паршина с 11 ноября 2024 года до 25 декабря 2027 года.

Поводом для этого послужит строительство объектов метрополитена. Так, с 11 ноября 2024 года до 25 декабря 2027 года участки улицы Паршина и местного проезда в районе дома 37 по той же улице будут закрыты для движения. Вместе с тем с 11 ноября 2024 года до 15 января 2025 года на участках улицы Паршина и набережной Иосифа Кобзона проехать нельзя будет по одной из полос.