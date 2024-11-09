Движение ограничат и перекроют в районе улицы Паршина с 11 ноября на три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение будет ограничено и перекрыто на ряде участков на северо-западе Москвы в районе улицы Паршина с 11 ноября 2024 года до 25 декабря 2027 года, сообщила пресс-служба Дептранса.

Поводом для этого послужит строительство объектов метрополитена. Так, с 11 ноября 2024 года до 25 декабря 2027 года участки улицы Паршина и местного проезда в районе дома 37 по той же улице будут закрыты для движения. Вместе с тем с 11 ноября 2024 года до 15 января 2025 года на участках улицы Паршина и набережной Иосифа Кобзона проехать нельзя будет по одной из полос.

Кроме того, полное перекрытие планируется объявить на участках улицы Паршина от набережной Новикова-Прибоя до улицы Живописная. Там эти корректировки будут действовать с 15 января 2025 года до 25 декабря 2027 года. При этом специалисты организуют проезд к домовладениям.

Также одна полоса будет частично блокироваться на участке по улице Паршина в районе дома 35, корпуса 1. Там ограничения будут действовать с 11 до 30 ноября 2024 года в период с 01:30 до 05:30. Те же ограничения будут действовать на набережной Иосифа Кобзона в районе дома 21, корпуса 2 по улице Живописная с 11 ноября 2024 года до 15 января 2025 года.

Вместе с тем движение транспорта будет ограничено в районе пересечения Дмитровского шоссе и Линии Октябрьской железной дороги с 5 ноября по 23 декабря. Это будет связано с проведением строительных работ.