Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько участков дорог в ЮВАО, ЗАО и ЮАО будут временно закрыты для проезда. Это объясняется строительством инженерных сетей, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, по одной из полос на участке 3-й Институтской улицы нельзя будет проехать с 21 октября по 20 ноября. Кроме того, с 21 октября нынешнего года по 31 октября 2025-го будет перекрыт участок Берегового проезда. Движение закроют от дома 3 до дома 5, строения 1.

В течение того же времени ограничения будут действовать на участках Берегового и Новофилевского проездов, а также Проектируемого проезда № 2017. Там движение будет перекрыто на нескольких полосах. Также с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025-го водители не смогут припарковаться в Береговом проезде.

Вместе с тем от одной до трех полос планируется перекрыть на участках Нагатинской набережной и проездов. Движение будет невозможно в районе дома 2, строения 34 в 1-м Нагатинском проезде и дома 6, корпуса 2 на Нагатинской набережной.

Также с 14 октября до 11 ноября недоступно движение по одной полосе на участке Проектируемого проезда № 1033. В этот период там проводятся ремонтные работы, которые затрагивают одну из полос в сторону Большой Филевской улицы в районе проспекта Багратиона.

