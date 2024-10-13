Движение ограничат на участке Проектируемого проезда с 14 октября до 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На участке Проектируемого проезда № 1033 будет недоступна для движения одна полоса в промежуток с 14 октября до 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, уточнили в ведомстве. Так, они затронут одну из полос в сторону Большой Филевской улицы в районе проспекта Багратиона.

Кроме того, в связи с аналогичной причиной с 14 октября до 1 сентября 2025 года на участках боковых проездов Третьего транспортного кольца будут недоступны для движения две полосы.

Накануне в столице сняли все ограничения движения, которые вводились в связи с проведением Московского марафона. Во время проведения забега на 10 километров в период с 08:00 до 12:00 12 октября не было возможности проехать на участке улицы Лужники – от дома 24, строения 9 до Лужнецкой набережной.

Кроме того, движение временно перекрывали с 08:00 до 13:30 на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережных. Также дороги были недоступны для транспорта с 09:00 до 12:15 на внешней стороне Смоленского бульвара, а с 09:00 до 12:30 – на внешней стороне Зубовского бульвара.