Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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11 октября, 08:20

Транспорт

Схема движения транспорта изменится в центре столицы в выходные дни

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Схема движения транспорта будет временно изменена в центре Москвы в выходные дни, 12 и 13 октября. Это связано с проведением Московского марафона, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, в субботу, 12 октября, водители не смогут проехать по ряду улиц и набережных в районе Хамовники. С 08:00 до 12:00 движение будет перекрыто на улице Лужники, с 08:00 до 13:30 – на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережных.

Вместе с тем с 09:00 до 12:15 машины не смогут проезжать по внешней стороне Смоленского бульвара, а с 09:00 до 12:30 – по внешней стороне Зубовского бульвара.

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На следующий день, 13 октября, ограничения будут сохраняться с 07:00 до 16:30. Они коснутся улиц Лужники, Смоленской, Яузской, Тверской, Моховой, Охотного Ряда, Большой Ордынки, Балчуга, а также Хамовнического Вала, Крымского Вала и Коровьего Вала. Также движение будет закрыто в Лубочном и Большом Путинковском переулках.

Кроме того, в этот период автомобили не смогут передвигаться по Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным.

Также во время марафона движение планируется перекрыть на Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном и Тверском бульварах. Вместе с тем для водителей будут закрыты Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский проезды.

Для транспорта также будут недоступны Крымский, Малый Москворецкий, Большой и Малый Устьинские, Астаховский, Костомаровский мосты. Ограничения также коснутся Октябрьского тоннеля, Смоленской, Лубянской, Новой и Старой площади.

Кроме того, с 00:01 12 октября до завершения марафона водители не смогут оставить свои автомобили на парковках, расположенных на участках ограничений.

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Вместе с тем с 13 до 20 октября будет ограничено движение на Моховой улице. В зависимости от времени суток будет недоступна одна крайняя правая полоса. Причиной для этого послужит проведение Московского финансового форума.

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