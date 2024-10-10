10 октября, 11:46Транспорт
Движение на участке Моховой улицы будет ограничено с 13 до 20 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на Моховой улице будет ограничено с 13 до 20 октября из-за Московского финансового форума. Об этом пишет пресс-служба Дептранса.
Подчеркивается, что в зависимости от времени суток будет недоступна одна крайняя правая полоса. Кроме того, с 23 часов 13, 14, 15, 18 и 19 октября до 6 часов 14, 15, 16, 19 и 20 октября не будет движения на участке Моховой в районе дома 1 по Манежной площади.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Проведение столичного финансового форума ранее поддержал Сергей Собянин. Градоначальник уточнял, что он пройдет 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж". Форум является уникальной площадкой, на которой поднимаются вопросы экономической политики и финансовой системы России.