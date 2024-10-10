Движение на участке Моховой улицы будет ограничено с 13 до 20 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Моховой улице будет ограничено с 13 до 20 октября из-за Московского финансового форума. Об этом пишет пресс-служба Дептранса.

Подчеркивается, что в зависимости от времени суток будет недоступна одна крайняя правая полоса. Кроме того, с 23 часов 13, 14, 15, 18 и 19 октября до 6 часов 14, 15, 16, 19 и 20 октября не будет движения на участке Моховой в районе дома 1 по Манежной площади.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Проведение столичного финансового форума ранее поддержал Сергей Собянин. Градоначальник уточнял, что он пройдет 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж". Форум является уникальной площадкой, на которой поднимаются вопросы экономической политики и финансовой системы России.

